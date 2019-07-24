Климпуш-Цинцадзе выступила против отмены должностей вице-премьеров

Она считает что нужно усилить роль комитета Верховной Рады по евроинтеграции.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе выступила против отмены должности всех вице-премьеров, в частности и своей должности тоже с предоставлением ему права вето. Об этом она сообщила в ходе отчета за 2016-2019 годы.

Она сказала, что избегала бы заявлений новоизбранных политиков об отмене всех вице-премьеров, поскольку считает, что эти должности можно совмещать с министерской работой.

«Эти должности нельзя ликвидировать, их нужно усиливать. Более того, я считаю, что такой вице-премьер (по евроинтеграции) должен иметь право вето на решения правительства, которые нарушают соглашение об ассоциации, а не как я до этого просила «давайте доработаем», «давайте еще раз посмотрим», - сказала Климпуш-Цинцадзе.

Она также выступила за предоставление права правительственному офису вносить на рассмотрение Кабмина проекты документов.

«Я практически ни одного документа на Кабмин не внесла. Не потому, что мы с офисом их не разрабатывали, а потому, что нужно было бежать в Министерство юстиции или в Министерство экономики и договариваться, чтобы они вносили наши инициативы», - добавила вице-премьер-министр.

Также Клипуш-Цинцадзе считает, что необходимо усилить роль комитета Верховной Рады по евроинтеграции, и выступила против его объединения с комитетом по иностранным делам.

Напомним, 10 июля премьер-министр Владимир Гройсман предложил в будущем сократить количество министерств до 12 с нынешних более 20 с целью оптимизации работы правительства. По его мнению, рост количества министерств - "это потеря качества их работы".