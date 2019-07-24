Узбекистан подтвердил, что президент Туркменистана жив

Узбекистан подтвердил ложность слухов о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

На сайте президента Узбекистана Шавката Мирзиеева сообщается, что он сегодня говорил по телефону с Бердымухамедовым.

Туркменский лидер поздравил коллегу с днем рождения (Мирзиееву исполнилось 62 года) и обсудил с ним двусторонние отношения между странами.

Напомним, первоисточником сообщений о смерти президента Бердымухамедова был YouTube канал "Свободный Туркменистан". На следующий день после этого о смерти президента в интервью радиостанции "Говорит Москва" сообщил директор Центра мониторинга евразийских проблем Аслан Рубаев. Он сослался на некие источники в бизнес-среде.

Позже и Рубаев, и автор "Свободного Туркменистана" извинились за ложную информацию, посетовав на изменившиеся данные источников.

Поводом для распространения слухов о смерти президента послужило то, что глава Туркменистана с 5 июля лишь один раз появился на публике. Отсутствие Бердымухамедова может быть связано с тяжелым состоянием его матери, которая находится на лечении в Германии.

Гурбангулы Бердымухамедов пришел к власти после смерти своего предшественника Сапармурада Ниязова в декабре 2006 года. С тех пор в стране установилась жесткая диктатура и культ личности Бердымухамедова, которому присвоен титул Аркадаг – Покровитель всех туркмен.