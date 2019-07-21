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В СМИ появились сообщения о смерти президента Туркменистана

Официального подтверждения или опровержения этой информации нет.

В СМИ появились сообщения о смерти президента Туркменистана
президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов
Фото: SNG.Today

В средствах массовой информации появились сообщения о том, что скончался президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Об этом сообщило издание "Говорит Москва" со ссылкой на политолога, директора Центра мониторинга евразийских проблем Аслана Рубаева.

"Люди, которые мне сообщили, они живут в Ашхабаде. Они бизнесмены. Я когда спросил, точно ли, они сказали: есть знакомые, которые работают в спецслужбах, они передают, что это так, что это произошло, когда он вышел в отпуск", - сказал он.

Гурбангулы Бердымухамедов ушёл в отпуск 15 июля. Сегодня о его смерти сообщил Telegram-канал El Murid, специализирующийся на освещении событий в арабских странах. Он ссылался на неназванную туркменскую оппозицию. Днём ранее оппозиционный YouTube-канал "Свободный Туркменистан" со ссылкой на своих корреспондентов в Ашхабаде сообщал, что политик скончался накануне, 20 июля, во второй половине дня. Причиной смерти называется острая почечная недостаточность.

Официального подтверждения или опровержения этой информации нет.

Туркмения считается одной из самых информационно закрытых стран.

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