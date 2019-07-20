Иран задержал британский танкер в Ормузском проливе

Корпус стражей Исламской революции задержал нефтяной танкер в Ормузском проливе. По данным иранской стороны, судно задержано за нарушение международного морского права, передает ВВС.

Также сообщалось, что задержано еще одно британское судно, которое шло под флагом Либерии, однако впоследствии выяснилось, что судно Mesdar было ненадолго остановлено и продолжило путь после разъяснений о безопасном судоходстве.

Задержан же был танкер Stena Impero.

"Я крайне обеспокоен задержанием судов иранскими властями", - прокомментировал случившееся глава МИД Великобритании Джереми Хант. Он также сообщил, что примет участие в заседании правительственного комитета по чрезвычайным ситуациям (COBRA), чтобы обсудить инцидент.

Танкер Stena Impero шел под флагом Британии, он принадлежит шведской транспортной компании Stena Bulk и направлялся в Саудовскую Аравию. На его борту находятся 23 члена экипажа.

Хант заявил, что Британия работает над освобождением танкера, при этом британских граждан среди экипажа нет. Компания-владелец сообщила, что на судне были граждане России, однако их точное число пока неизвестно. Также нет информации о другом задержанном танкере.

Как сообщалось, к британскому танкеру в международных водах приблизились катера Корпуса стражей Исламской революции, а также вертолеты. Затем судно отправилось к берегам Ирана.

Накануне Иран сообщил о задержании в Персидском заливе иностранного танкера и 12 членов его экипажа. Тегеран утверждает, что судно перевозило миллион литров контрабандного топлива.

Задержание танкера произошло спустя 10 дней после того, как британская морская пехота остановила в водах Гибралтара иранский танкер Grace-1, шедший в Сирию в нарушение международных санкций. Тегеран обещал принять ответные меры.

11 июля правительство Великобритании сообщило, что иранские катера пытались остановить британский танкер British Heritage, но вынуждены были отступить, когда этого потребовал экипаж сопровождавшего танкер фрегата HMS Montrose.