Премьер Косово подал в отставку из-за повестки в Гаагу

"Мне предложили явиться туда в качестве премьера или обычного гражданина".

Премьер-министр Косово Рамуш Харадинай объявил об отставке после того, как получил повестку в качестве подозреваемого в специальный трибунал в Гааге.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на телерадиокомпанию "Радио и телевидение Сербии".

"Мне предложили явиться туда в качестве премьера или обычного гражданина Косово. Я выбрал последнее", - заявил Харадинай журналистам.

Он также отметил, что теперь президент должен начать консультации и определить дату новых всеобщих выборов. Харадинай добавил, что сам также собирается принять в них участие.

"Против меня не выдвинули обвинений, но я буду допрошен", - пояснил он.

Специальный трибунал по Косово был учрежден в 2015 году в Гааге для расследования военных преступлений, совершенных во время войны за независимость Косово.

Напомним, Косово провозгласило независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года. Суверенитет Косово был признан более чем 110 странами мира, в том числе США и большинством государств ЕС. Украина не признает независимость Косово и не имеет с этим регионом дипломатических отношений.