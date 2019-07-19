Словакия отказалась выдать РФ российского предпринимателя Виноградова

"Такое решение обусловлено сомнениями в том, что в России ему гарантируют справедливое разбирательство.

Министр юстиции Словакии Габор Гал отказался выдать России бывшего генерального директора компании Midland Development Валентина Виноградова, обвиняемого в РФ в махинациях с недвижимостью.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на словацкое телеграфное агентство TASR.

По словам министра, такое решение обусловлено сомнениями в том, что в России Виноградову будет гарантировано справедливое судебное разбирательство с соблюдением международно признанной Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Адвокаты россиянина утверждают, что предъявляемые ему обвинения - всего лишь "возмездие" за показания в качестве свидетеля обвинения в Международном арбитражном суде Лондона по иску бизнесмена Алекса Шнайдера против его партнера, украинского бизнесмена и крупного акционера украинской "Запорожстали" Эдуарда Шифрина. В деле Шифрина, обвиняемого в финансовых махинациях, фигурировал, в частности, ряд ведущих российских банков.

Виноградов был задержан в июле 2018 года во время скачек в городе Шаморин на западе Словакии на основании выданного по запросу России международного ордера на арест. Дело против него было возбуждено по жалобе акционеров компании Midland Resources Holding Limited.

В ноябре 2018 года Краевой суд в городе Трнава (Западная Словакия) вынес вердикт о выдаче предпринимателя России. Бизнесмен оспорил постановление, и дело было передано на рассмотрение вышестоящей судебной инстанции - Верховного суда.

Напомним, в январе Генеральная прокуратура Украины отказалась выдать России члена "Правого сектора С", которого в РФ хотят привлечь к уголовной ответственности за участие в военных действиях на территории Украины.