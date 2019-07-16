Дело Фирташа: почему экстрадиция остановлена

Давайте разберемся, почему это не так, и почему для Дмитрия Фирташа может открыться новая возможность доказать политическую мотивированность запроса на его экстрадицию в США.

Для многих эта новость стала неожиданностью, так как после решения Верховного суда Австрии многие подумали, что вопрос экстрадиции Фирташа в США – дело самого ближайшего времени.

Вместе с тем, сегодняшние новости из Вены содержали также важное сообщение, что Дмитрий Фирташ пока что остается в Австрии, и в ближайшее время экстрадирован в США не будет. Адвокаты украинского бизнесмена подали в суд первой инстанции прошение о так называемом возобновлении дела, и суд наложил запрет на экстрадицию.

Итак, министр юстиции Австрии Клеменс Яблонер согласовал экстрадицию Дмитрия Фирташа в США после консультаций с австрийским МИДом. Таким образом, в резонансном деле украинского бизнесмена принято важное политическое решение, которое было вполне ожидаемым после июньского решения Верховного суда Австрии.

Итак, до самого последнего момента было принято считать, что Дмитрия Фирташа от экстрадиции отделяло только решение Министра юстиции Австрии. Многие журналисты и наблюдатели успели сообщить, что якобы в этом деле уже не осталось никакой интриги, и все заинтересованные стороны должны были ждать только одного – веского политического слова министра и вице-канцлера Клеменса Яблонера.

Однако в кейсе украинского олигарха всеми была упущена одна маленькая, но важная деталь. Для того, чтобы её найти, необходимо вернуться на шаг назад и просто внимательно почитать решение Верховного суда Австрии в деле Фирташа.

Для этого зайдем на официальный сайт Верховного суда и внимательно прочтем официальное сообщение по итогам судебного заседания (см. скриншот 1) от 25 июня.

Конечно же СМИ не обратили внимание на ключевой вывод Верховного Суда, который постановил, что политическая мотивация запросов на экстрадицию является абсолютно достаточной и независимой причиной для отказа в экстрадиции (см. выделение красным на скриншоте 1).

Почему это важно в контексте дела Фирташа и почему стоит обратить особое внимание на этот вывод австрийского Верховного суда?

Дело в том, что, когда в феврале 2017 года Высший земельный суд Вены признал экстрадицию Дмитрия Фирташа допустимой, суд заявил, что возможная политическая мотивация дела в уголовных делах не может являться основанием для отказа в экстрадиции . Верховный же суд Австрии, принимая решение в деле олигарха, фактически указал на то, что Высший земельный суд, сделав такое заключение, нарушил закон – Статья 4 пункт 3 Договора об экстрадиции, с которым можно легко ознакомиться в открытом доступе, четко говорит о том, что политическая мотивация является основанием для отказа в экстрадиции (см. скриншот 2).

Таким образом, судья Высшего земельного суда Вены, разрешивший в 2017 году экстрадицию Дмитрия Фирташа в США, по мнению коллегии судей Верховного суда Австрии взял на себя смелость трактовать статью 4 пункт 3 Договора об экстрадиции между США и Австрией на собственное усмотрение. Верховный суд не согласился с Высшим земельным судом Вены, что можно не учитывать политическую мотивацию в уголовных делах, и постановил, что судьи не имеют права трактовать эту норму закона иначе. Это значит, что один из аргументов, которые использовал судья апелляционной инстанции, разрешая экстрадицию Фирташа в США, признан неправомерным.

Но почему же Верховный суд Австрии все-таки разрешил экстрадицию?

Реальной проблемой для защиты Фирташа оказалось то, что параллельно со всем вышесказанным Верховный суд Австрии оставил в силе решение Высшего земельного суда Вены о допустимости экстрадиции, постановившего, что защитой бизнесмена не было предоставлено достаточных доказательств политической мотивации в его деле и запросе на его экстрадицию (см. выделение зеленным на скриншоте 1).

И вот тут начинается самое интересное.

С одной стороны, Верховный суд прямо указал, что Высший земельный суд Вены неверно трактовал закон в части возможной политической подоплеки дела, да и в принципе не имел права этого делать. Таким образом Верховный суд фактически признал правомерность притязаний защиты доказать политический подтекст преследований Фирташа со стороны США. С другой стороны – указал на недостаточность доводов адвокатов на предыдущих этапах судебных разбирательств (к слову, первая судебная инстанция в 2015 году, рассмотрев все доводы защиты, признала политическую мотивацию запроса на экстрадицию, и отказала США в выдаче Фирташа).

Верховный суд фактически сказал – ребята, ваша постановка вопроса абсолютно правомерна, но вам нужно предоставить австрийским судам что-то ещё. И самый очевидный для этого путь – идти с новыми доказательствами снова в суд, и добиваться возобновления судебного процесса.

В сухом остатке и простыми словами всё это означает, что защита Дмитрия Фирташа получила возможность возобновить судебный процесс, предоставив австрийским судам новые убедительные доказательства политической мотивированности, которые ранее не фигурировали в деле . С высокой долей вероятности, после разъяснений Верховного суда, суд первой инстанции не должен в этом отказать. Вместе с тем, судья будет принимать это решение самостоятельно.

Судя по всему, последние пять лет команда адвокатов Фирташа занималась не только сопровождением процесса, а все-таки готовилась к самому худшему его исходу. А значит на руках у защиты вероятнее всего есть какие-то новые факты, которые могут убедить суд возобновить дело.

Из открытых источников можно судить, что приостановка экстрадиции после решения министра юстиции Яблонера произошла из-за того, что в суд первой инстанции адвокатами уже поданы такие доказательства. Пресс-секретарь окружного суда по уголовным делам Вены сегодня сообщила, что защита сопроводила запрос о повторном рассмотрении дела «весьма обширными материалами». Учитывая, что экстрадиция Дмитрия Фирташа приостановлена, данные материалы признаны судом достаточными для подобного решения. Очевидно, что для изучения материалов более подробно и для принятия окончательного решения судье понадобится от нескольких недель до нескольких месяцев. В случае, если судья решит возобновить слушания – все мы станем свидетелями нового судебного процесса.

Таким образом, говорить о том, что дело об экстрадиции Фирташа из Австрии в США закончено – слишком преждевременно.

Также в деле появился новый вопрос: какие именно новые доказательства политической мотивированности в действиях американских следователей защита Дмитрия Фирташа предоставила австрийскому суду, что тот решил наложить запрет на экстрадицию и в ближайшее время может принять решение о возобновлении судебного процесса?

Роман Марченко, старший партнёр юридической фирмы «Ильяшев и Партнеры», заслуженный юрист Украины, вице-президент Ассоциации юридических фирм Украины.