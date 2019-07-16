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На депутата сельсовета Львовской области завели дело за рассылку СМС против "Голоса"

Злоумышленник как физлицо подписал контракт на рассылку 25 тыс. сообщений.

Полиция подозревает депутата сельсовета во Львовской области в массовой смс-рассылке для дискредитации партии "Голос".

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

Полицейские установили, что депутат сельсовета заключил договор с мобильным оператором на ежемесячную рассылку 25 тыс. сообщений. В рассылке он сообщал, что партия "Голос" не проходит процентный барьер в Раду, и призывал избирателей не голосовать за эту партию.

"В рамках досудебного расследования работники киберполиции установили, что фактически лицом, использующим смс-рассылку с альфа-именем Peremoga, является один из депутатов сельсоветов Львовской области. В виде физического лица-предпринимателя он оформил смс-рассылку с одним из операторов мобильной связи, в количестве от 5 до 25 000 в течение месяца", - сказано в сообщении.

Кроме контрагитации относительно "Голоса" нарушитель использовал смс-рассылку для агитации за политическую партию "Европейская солидарность".

По выявленному факту открыто уголовное производство по ст. 157 (Воспрепятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя) Уголовного кодекса.

Следственные действия продолжаются.

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