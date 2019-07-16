Жители демилитаризованной зоны в Станице Луганской отмечают хорошую работу украинских полицейских после разведения сил в этой части линии разграничения. Об этом говорится в сюжете программы "Полицейский фронт" на телеканале Эспрессо.

"С полицией нормально. Вот у меня - я на Лебединского живу ... Приходят часто. Патруль ходит. Спокойнее стало", - говорит житель демилитаризованной зоны Валентин.

В демилитаризованную зону входит частный сектор окрестностей Станицы Луганской.

"Во время отвода ВСУ возник один вопрос, который касается нас - это 76 домов, оказавшихся в буферной зоне. Согласно "Минским договоренностям", никто не имеет права находиться в таких зонах с оружием. Там сейчас живет около 100 человек. Это на самом краю станицы Луганской. Мы своих людей не бросаем, и Национальная полиция будет выполнять свои задачи по охране общественного порядка", - рассказывает заместитель министра МВД Вадим Троян.