Омбудсмены Украины и России обменялись списками удерживаемых лиц

Омбудсмены Украины и России Людмила Денисова и Татьяна Москалькова во время встречи, которая состоялась в Москве во вторник, обменялись списками удерживаемых лиц.

Об этом сообщили российские СМИ.

Москалькова 15 июля в Киеве сообщила, что российский список насчитывает 50 имен. Из них 27 человек находятся в местах несвободы, в том числе 13 человек отбывают наказание, остальным избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Украинский список оказался больше в три раза.

"Я тоже привезла вам список, полностью который содержит 150 дел - это граждане Украины, которые содержатся на территории РФ и в Крыму, в том числе 24 моряка. Хотела бы вам его передать, чтобы вы обратили свое внимание, как вы это умеете делать, чтобы все вопросы гуманитарного плана были решены", - цитирует Денисову агентство ТАСС.

Москалькова пообещала, что обратится в Федеральную службу исполнения наказания, чтобы независимых врачей допустили к удерживаемым украинцам, которые нуждаются в медицинской помощи.

Утверждается, что омбудсмены наметили дорожную карту по возвращению домой удерживаемых лиц. Она предусматривает помилование президентами ряда осужденных.

"Мы обговорили вопрос поддержки в виде обращения о помиловании ряда граждан. Я не буду пока называть их фамилии, с тем чтобы не зародить надежду раньше времени. Этот вопрос требует очень серьезной проработки, поскольку наши мандаты не совпадают в вопросе оказания помощи гражданам через институт помилования", - сказала Москалькова.