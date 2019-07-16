"Батькивщина" выступает против закрытия сельских школ

Развитие образования является единственным приоритетом государственной политики. Поэтому оно должно быть доступным для всех и не может зависеть ни от состоятельности родителей, ни от того, где живет ребенок, поэтому закрытие школ в сельской местности является не допустимым. Об этом Юлия Тимошенко заявила во время пребывания в общеобразовательной школе в с. Бельковцы на Житомирщине, где планируют закрыть старшие классы, а впоследствии могут закрыть и саму школу.

Как отметила председатель "Батькивщины", сейчас идет масштабное сокращение образовательных учреждений - за 5 лет по всей Украине закрыто 1500 школ, уволены 22 тысяч учителей и преподавателей.

«Мы не допустим сокращения образовательных учреждений», - отметила лидер «Батькивщины» и отметила, что для того чтобы уберечь людей от недостатка образовательных учреждений, нужна правильная экономическая политика, чтобы «наши села имели перспективы развития».