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Украинских моряков включили в списки на обмен, - Денисова

Омбудсмены Украины и России договорились верифицировать списки удерживаемых украинцев и россиян.

Украинских моряков включили в списки на обмен, - Денисова
Людмила Денисова
Фото: facebook/Людмила Денісова

Украина включила военнопленных моряков, содержащихся в Российской Федерации, в списки удерживаемых лиц, которыми намерены обменяться омбудсмены Украины и России.

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает Интерфакс-Украина.

"Военнопленные моряки у нас есть в списках. Сейчас осуществляем верификацию списков РФ и вносим наши уточнения относительно ситуации, какая стадия судебного процесса (относительно содержащихся  - ред). А моряки, конечно, в списках", - сказала Денисова в комментарии агентству.

Ранее Денисова и ее российская коллега Татьяна Москалькова 15 июля в Киеве провели встречу, во время которой договорились верифицировать списки удерживаемых украинцев и россиян.

Напомним, 24 украинских моряка были захвачены в плен силами ВМС России 25 ноября прошлого года. 30 ноября украинцев вывезли в Москву. Россия игнорирует требования Украины и международного сообщества об их освобождении.

25 мая 2019 года Международный трибунал по морскому праву ООН постановил, что Россия должна освободить всех украинских моряков и вернуть три корабля. Трибунал обязал в течение месяца отчитаться о выполнении решения.

25 июня украинский МИД получил ноту МИД РФ, в которой содержалось предложение о предоставлении украинской стороной письменных гарантий участия Украины в продолжении уголовного преследования украинских моряков в соответствии с российским законодательством. МИД назвал это предложение России неприемлемым и отклонил. После этого президент Владимир Зеленский раскритиковал министра Павла Климкина за это решение, и тот ушел в политический отпуск.

11 июля Зеленский провел первый телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, который в первую очередь касался освобождения моряков.

Экс-президент Петр Порошенко считает, что РФ с вероятностью до 90% отпустит пленных моряков до дня выборов, 21 июля. Глава МИД Климкин также убежден, что Путин вскоре освободит украинцев, но попытается получить за это как можно больше политических преференций.

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