Порошенко: с вероятностью 90% Россия отпустит украинских моряков до дня выборов

Бывший президент Петр Порошенко заявил, что до 21 июля Россия с большей долей вероятности отпустит украинских моряков.

Такое заявление он сделал в эфире телеканала ICTV.

"Я твердо уверен, что есть более чем 90% вероятность того, что до выборов Путин вынужден будет выполнить решение арбитража и вернуть наших парней домой", - сказал экс-президент.

Он добавил, что если этого не случится, то Россия столкнется с последствиями, "потому что существуют четкие механизмы и по ограничению судоходства для российских судов, и по ответственности за невыполнение решения арбитража ООН".

"Так что 90%: до 21 июля наши парни должны вернуться домой", - сказал Порошенко.

Напомним, 25 ноября 2018 года российские силовики захватили три украинских военных корабля в нейтральных водах Черного моря. Экипаж двух катеров и буксира (24 человека) доставили в Симферополь, где подконтрольный России суд арестовал всех украинцев. На следующий день моряков перевезли в Москву, где они и находятся до сих пор.

25 мая 2019 года Международный трибунал по морскому праву ООН постановил, что Россия должна освободить всех украинских моряков, которые были взяты в плен в ноябре 2018 года, и вернуть три корабля. Трибунал обязал в течение месяца отчитаться о выполнении решения.

25 июня МИД Украины получил ноту МИД РФ, в которой содержалось предложение о предоставлении украинской стороной письменных гарантий участия Украины в продолжении уголовного преследования украинских моряков в соответствии с российским законодательством. МИД назвал это предложение России неприемлемым и отклонил.

Президент Владимир Зеленский раскритиковал министра Павла Климкина за это решение, и тот ушел в политический отпуск.

11 июля Зеленский провел первый телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, который в первую очередь касался освобождения моряков.