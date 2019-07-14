"112 Украина" отменил показ фильма Оливера Стоуна с Медведчуком

Телеканал "112 Украина" отменил показ документального фильма Оливера Стоуна "Нерассказанная история Украины" (Revealing Ukraine) с кумом президента России Виктором Медведчуком.

Об этом говорится на сайте канала.

Телеканал, который связан с Медведчуком, планировал показ Revealing Ukraine на 16 июля, не имея на него прокатного свидетельства.

В ночь на 13 июля неизвестные лица выстрелили из гранатомета по фасаду здания телеканала. Этот факт, а также угрозы сотрудникам "112 Украины" стали основание для отмены показа.

Героями фильма, который Мининформполитики считает угрозой информационной безопасности Украины, являются, в частности, глава политсовета пророссийской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук и президент РФ Владимир Путин.

Фильм Стоуна, не соблюдая баланса в подаче информации, продвигает кремлевскую пропаганду о том, что события Революции достоинства якобы были "управляемыми извне" Соединенными Штатами Америки, РФ "не имеет отношения" к агрессии на Донбассе, что захват украинских моряков в Керченском проливе был "провокацией власти Украины" и прочее.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания обещал проследить за фильмом на 112-м канале и в случае нарушения закона инициировать внеплановую проверку и введение санкций.