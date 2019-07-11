ГБР вызвало Порошенко на допрос (обновлено)

Экс-президента допросят как свидетеля в деле об отмывании доходов при купле-продаже "Кузни на Рыбальском".

Государственное бюро расследований вызвало на допрос пятого президента Петра Порошенко. Эту информацию theБабелю подтвердила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.

По ее словам, Порошенко ждут 17 июля.

Более детальных данных в ГБР не приводят. Также там не уточнили, по какому именно делу вызывают Порошенко.

Обновление. Опубликована копия повестки, которой ГБР вызывает на допрос бывшего президента Петра Порошенко, сообщает УП.

В повестке отмечается, что Порошенко 17 июля в 9:30 необходимо явиться к начальнику третьего следственного отдела Первого управления организации досудебных расследований Государственного бюро расследований Олегу Корецкому.

Цель вызова - участие в допросе в качестве свидетеля в уголовном производстве №62019000000000713 касательно возможного уклонения от уплаты налогов, отмывания преступных доходов при купле-продаже завода "Кузня на Рыбальском".

Напомним, ГБР зарегистрировало семь производств по заявлениям экс-советника Виктора Януковича Андрея Портнова. Большинство из них касается Порошенко. Портнов считает, что Порошенко причастен к государственной измене, попытке захвата государственной власти, превышению власти и служебных полномочий во время революции достоинства в 2014 и последующих внеочередных выборах президента.

Андрей Портнов, занимавший должность советника экс-президента Виктора Януковича, в феврале 2014 года бежал в Россию и скрывался там, а также в Австрии, до 2019 года. 19 мая он вернулся в Украину.