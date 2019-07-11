Молдова пообещала Украине помощь в экстрадиции скандального судьи Чауса

Молдова обещает способствовать экстрадиции в Украину бывшего судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса, подозреваемого в коррупции.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский на совместном брифинге с премьер-министром Молдовы Майей Санду, передают Українськi Новини.

"Я поднял вопрос экстрадиции в Украину печально известного экс-судьи Николая Чауса. Наши партнеры пообещали содействовать этому процессу", - заявил он.

Зеленский назвал очень успешными переговоры с молдавским премьером.

Напомним, сбежавшего судью Чауса 28 февраля 2017 задержали в Молдове по запросу Генпрокуратуры Украины. Его подозревают в получении в августе 2016 года $150 тыс. взятки за условный срок для 74-летней пенсионерки, которая торговала димедролом и другими наркотическими веществами. Полученные деньги судья засунул в стеклянные банки, одну из которых успел закопать.

Чаус не был задержан из-за его судейского иммунитета и успел сбежать в Крым, оккупированный Россией. С судьи сняли неприкосновенность уже после побега. Сейчас Украина добивается экстрадиции Чауса.

Комиссия при президенте Молдовы отклонила запрос Чауса о политическом убежище.

Глава Антикоррупционной прокуратуры Молдовы Виорел Морарь заявлил, что подозреваемый во взяточничестве судья Днепровского районного суда Киева Николай Чаус сам сдался правоохранителям в Кишиневе.

Также Интерпол объявил Чауса в международный розыск.