Люстрация коснется всех, даже если это будут члены команды Зеленского, - представитель президента в Раде

"У нас нет вопросов, связанных с тем, команда президента, или это не команда президента".

Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что люстрация, которую предложил Владимир Зеленский, коснется всех чиновников, даже если это будут члены его команды.

Об этом он заявил на заседании Рады, передают "Українські новини".

"Я могу сказать одно - нет у нас вопросов, связанных с тем, команда президента, или это не команда президента. В случае поддержки Верховной Радой этого закона, он будет распространяться на всех лиц, независимо от того, в какой команде они находятся, а это уже вопрос Верховной Рады, будет ли поддержана эта законодательная инициатива", - сказал Стефанчук.

Так политик ответил на реплику депутата Владимира Арьева о том, что в случае его принятия необходимо будет люстрировать Вадима Пристайко, занимавшего должность первого заместителя министра иностранных дел до 2017 года.

Напомним, Зеленский предлагает расширить действие закона об очищении власти (люстрации) на президента, депутатов, министров и других топ-чиновников, которые занимали должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года. Под люстрацию в таком случае попадают и некоторые члены команды самого Зеленского, включая секретаря СНБО Александра Данилюка и главу набсовета "Укроборонпрома" Айвараса Абромавичуса.

Закон "Об очищении власти" был принят с пятой попытки в сентябре 2014 года и вступил в силу в октябре 2014 года. Он предусматривает, что лица, занимающие госдолжности, подпадающие под люстрационную проверку, должны не позже, чем на десятый день с начала проведения проверки, подать своему руководителю собственноручно написанное заявление о согласии на проведение проверки.

Люстрации подлежат лица, которые на менее года занимали властные должности в период с 25 февраля 2010 года по 22 февраля 2014 года, а также ряд лиц, которые были при власти в период Революции достоинства и не подали в отставку по собственному желанию. Выборные должности под люстрацию не попадают.

В январе 2015 года депутаты Рады, среди которых в основном бывшие регионалы, обжаловали закон в Конституционном суде.