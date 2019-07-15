"Вернись живым" из-за угрозы отмены декоммунизации впервые собирает акцию протеста

Волонтерское движение "Вернись живым" из-за угрозы отмены декоммунизации впервые проведет публичную акцию.

Об этом говорится в заявлении движения.

"Завтра, 16 июля, в первой половине дня Конституционный Суд Украины в закрытом режиме рассмотрит конституционное представление 46 нардепов и может признать декоммунизации неконституционной. Отмена этого закона - это угроза национальной безопасности, поэтому фонд «Вернись живым» впервые призывает всех неравнодушных присоединиться к уличной акции", - сказано в заявлении.

Акция без политической символики пройдет с 10:00 до 10:20 на Жилянской улице под стенами Конституционного суда.

Напомним, в апреле 2015 года Верховная Рада приняла закон об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов, запретив их пропаганду и символику. Закон запрещает публичное использование символики таких режимов, устанавливается обязанность переименования населенных пунктов, объектов топонимики, организаций и торговых марок.

В рамках декоммунизации в Украине были переименованы более тысячи населенных пунктов и более 51 тысячи улиц, площадей, скверов (по состоянию на конец 2016 года). Также были демонтированы несколько тысяч памятников и памятных знаков, в том числе более 1300 - установленных в честь Ленина.