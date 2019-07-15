Турчинов: России достаточно суток, чтобы развернуть наступательную операцию

"Против нас без дополнительных резервов в любой момент может быть использована группировка войск, численность которой значительно превышает 200 тысяч".

Президенту России Владимиру Путину нужна победоносная война, без которой его режим теряет мотивацию своего существования. Такое мнение в интервью LB.ua высказал бывший секретарь СНБО Александр Турчинов.

"Русские готовы были захватывать материковую часть Украины, но потеряли драгоценное время, когда это было возможно с минимальными потерями. Дальнейшая война на Донбассе показала им, что при масштабном наступлении их ждет кровь и большие потери. Только поэтому Путин не решился на полноценную войну и застрял на Донбассе. Их может останавливать только сила. Не будет силы - будет кровавая бойня", - отметил Турчинов.

Вместе с тем, по его словам, в Украине не все это понимают.

"Люди устали от войны. Для тех, кто потерял своих близких, она стала невероятной болью, а для тех, кого не коснулась - фактором раздражения и упрека", - считает экс-глава СНБО. России при этом достаточно суток, чтобы начать наступательную операцию.

"На оккупированной территории Донецкой и Луганской областей их порядка 37 тысяч в составе двух корпусов, подчиненных 8-й армии РФ. 33 тысячи в Крыму. Мощнейшая группировка российских войск размещена вдоль нашей границы и также готова к использованию. С Востока нам угрожает 8-я армия, в резерве которой находится 49-я и 58-я армии Южного военного округа, с Севера нависает - 20-я и 1-я танковая армии Западного округа. К этому потенциалу надо добавить еще две армии воздушно-космических сил, которые готовы обеспечивать наступление с воздуха и размещенные вдоль нашей границы 6 ракетных бригад. В результате, против нас без дополнительных резервов в любой момент может быть использована группировка войск, численность которой значительно превышает 200 тысяч. Им даже разворачиваться не нужно. Достаточно суток, чтобы начать наступательную операцию. Это колоссальная угроза и проблема", - резюмировал Турчинов.

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