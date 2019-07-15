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Суд отложил рассмотрение апелляции по делу Януковича на сентябрь

В Киевском апелляционном суде нет "запасного судьи".

Суд отложил рассмотрение апелляции по делу Януковича на сентябрь
Фото: LB.ua

Киевский апелляционный суд отложил рассмотрение апелляции на приговор бывшему президенту Виктору Януковичу на 13 сентября. Об этом сообщило агентство "Украинские новости" со ссылкой на данные суда.

В понедельник, 15 июля, Киевский апелляционный суд не смог провести заседание из-за отсутствия запасного судьи. Дело перенесено на два месяца "по техническим причинам".

Всего на приговор Оболонского райсуда Киева защита Януковича подала 5 апелляций. Адвокаты требуют оправдать экс-президента.

Прокуратура требовала для Януковича 15 лет заключения по обвинениям в госизмене, пособничестве в ведении агрессивной войны и посягательстве на территориальную целостность Украины. Судейская коллегия оправдала Януковича по последнему обвинению, по двум другим статьям его заочно приговорили к 13 годам лишения свободы.

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