Суд отложил рассмотрение апелляции по делу Януковича на сентябрь

Киевский апелляционный суд отложил рассмотрение апелляции на приговор бывшему президенту Виктору Януковичу на 13 сентября. Об этом сообщило агентство "Украинские новости" со ссылкой на данные суда.

В понедельник, 15 июля, Киевский апелляционный суд не смог провести заседание из-за отсутствия запасного судьи. Дело перенесено на два месяца "по техническим причинам".

Всего на приговор Оболонского райсуда Киева защита Януковича подала 5 апелляций. Адвокаты требуют оправдать экс-президента.

Прокуратура требовала для Януковича 15 лет заключения по обвинениям в госизмене, пособничестве в ведении агрессивной войны и посягательстве на территориальную целостность Украины. Судейская коллегия оправдала Януковича по последнему обвинению, по двум другим статьям его заочно приговорили к 13 годам лишения свободы.