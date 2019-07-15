"Слуга народа" отрицает связи с виновником смертельного ДТП в Полтавской области

Партия "Слуга народа" отрицает связи с полтавским бизнесменом Алексеем Сердюковым, совершившим смертельное ДТП в Полтавской области. Соответствующее заявление опубликовано на официальной странице партии в Фейсбуке.

"Официально: Алексей Сердюков, о котором появилась информация в СМИ о ДТП на Полтавщине, не является главой ячейки партии "Слуга народа" в Полтаве, также он не является членом партии", - сказано в сообщении.

В то же время по информации местного издания "Полтавщина", Сердюков активно участвовал в предвыборной кампании кандидата в депутаты от "Слуги народа" Дмитрия Налетова.

Алексей Сердюков - частный предприниматель, основатель группы "Зміст", куда входит полтавское интернет-издание, креативное агентство, аналитический центр, книжный магазин, кофейня.

В ДТП, произошедшем субботу, погибла женщина, пострадали еще 4 человека: Сердюков, его пассажирка, а также двое пассажиров ВАЗа. По информации полиции, авария произошла из-за выезда Toyota Сердюкова на встречную полосу. Начато уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса.