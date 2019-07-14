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Микроавтобус Управления госохраны попал в ДТП в Запорожской области

Ряд СМИ заявили, что машина входит в "кортеж Зеленского".

Микроавтобус Управления госохраны попал в ДТП в Запорожской области
Фото: соцсети

Микроавтобус Volkswagen Transporter с сотрудниками Управления государственной охраны 14 июля попал в ДТП в Запорожской области.

Об этом говорится в фейсбуке УГО.

В транспортном средстве находился личный состав Управления, который возвращался в Киев из командировки.

Ряд СМИ со ссылкой на соцсети сообщил, что авария произошла, когда "кортеж Зеленского" обгонял колонну курортных автобусов с детьми. 

Один из автобусов съехал в кювет, а два Volkswagen Touareg и бус службы безопасности президента были разбиты.

Пресс-служба УГО сообщила, что автомобиля президента Украины среди машин, которые попали в ДТП, не было. В аварии пострадали еще два автомобиля, которые ехали в попутном направлении.

Издание "Страна" со ссылкой на неназванный источник также написало, что причина ДТП - в постоянном переутомлении водителей Госохраны: "В УГО из-за постоянных люстраций сейчас неразбериха и бардак: из 30 водителей в штате сейчас работает половина".

На это в УГО заявили, что штат укомплектован достаточным количеством водителей, а их график работы и отдыха отвечает требованиям действующего законодательства Украины.

Напомним, что 12-13 июля президент Владимир Зеленский находился с рабочими поездками в Днепропетровской, Одесской и Херсонской областях.

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