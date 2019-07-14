Микроавтобус Управления госохраны попал в ДТП в Запорожской области

Микроавтобус Volkswagen Transporter с сотрудниками Управления государственной охраны 14 июля попал в ДТП в Запорожской области.
Об этом говорится в фейсбуке УГО.
В транспортном средстве находился личный состав Управления, который возвращался в Киев из командировки.
Ряд СМИ со ссылкой на соцсети сообщил, что авария произошла, когда "кортеж Зеленского" обгонял колонну курортных автобусов с детьми.
Один из автобусов съехал в кювет, а два Volkswagen Touareg и бус службы безопасности президента были разбиты.
Пресс-служба УГО сообщила, что автомобиля президента Украины среди машин, которые попали в ДТП, не было. В аварии пострадали еще два автомобиля, которые ехали в попутном направлении.
Издание "Страна" со ссылкой на неназванный источник также написало, что причина ДТП - в постоянном переутомлении водителей Госохраны: "В УГО из-за постоянных люстраций сейчас неразбериха и бардак: из 30 водителей в штате сейчас работает половина".
На это в УГО заявили, что штат укомплектован достаточным количеством водителей, а их график работы и отдыха отвечает требованиям действующего законодательства Украины.
Напомним, что 12-13 июля президент Владимир Зеленский находился с рабочими поездками в Днепропетровской, Одесской и Херсонской областях.