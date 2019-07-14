Боевики угрозами заставили пенсионера перейти через минное поле, - штаб ООС

Штаб Операции объединенных сил заявил о нарушении российскими боевиками "ДНР" норм международного гуманитарного права.

В воскресенье, 14 июля, в фейсбуке пресс-центра ООС появилось сообщение о том, что вечером 13 июля боевики заставили пожилого жителя Донецка пойти по минному полю.

"Житель города Донецка 1949 года, после запугивания российскими оккупантами и выполняя их указания, был отправлен по заминированной ими же местности в сторону позиций украинских защитников, с целью выявления системы огневых позиций на наших опорных пунктах", - говорится в сообщении.

Украинские военные распознали гражданское лицо и подпустили к своим позициям.

Напомним, что Донбасс в результате пятилетней российско-украинской стал одной из самых заминированных территорий мира.