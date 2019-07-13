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С начала суток на Донбассе ранены двое украинских военных

Боевики 6 раз обстреляли позиции ВСУ.

С начала суток на Донбассе ранены двое украинских военных
Фото: znaj.ua

С начала суток российско-оккупационные войска 6 раз обстреляли позиции операции Объединенных сил на Донбассе. В результате двое украинских военных получили ранения.

Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС в Фейсбуке.

"Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенного "минскими соглашениями" оружия - минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 4 обстрела позиций Объединенных сил - возле Широкино, Опытного, Водяного и Новотроицкого.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции Объединенных сил возле Зайцево были обстреляны 2 раза.

За минувшие сутки, 12 июля, вооруженные формирования Российской Федерации 24 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Двое украинских военных получили ранения и травмы.

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