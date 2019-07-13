Двое детей погибли при взрыве в частном доме в Ровенской области

В Ровенской области при взрыве неустановленного предмете в частном доме погибли двое детей. Об этом сообщает ГосЧС.
Информация о взрыве в поселке Смыга Дубенского района поступила спасателям в субботы в 12.06.
В полиции сообщили, что погибли 11-летняя девочка и 13-летний мальчик.
Правоохранители предварительно установили, что взрыв произошел в подсобном помещении дома 59-летнего жителя Смыги.
"Внуки мужчины, живущие в доме напротив, пришли к дедушке. Последнего на тот момент дома не было. Известно, что он любил собирать металлолом. Также он привлекался к уголовной ответственности за незаконное обращение с оружием, взрывчатыми веществами или боеприпасами", – сообщили в полиции.
На месте происшествия сейчас работает следственно-оперативная группа, а также работники взрывотехнического отдела ГУНП. Полицейские устанавливают все обстоятельства трагедии.
Напомним, в Киевской области пьяный мужчина угрожал взорвать гранату в доме с 5 детьми. Старшая дочь позвонила матери, а та вызвала полицию.