Двое детей погибли при взрыве в частном доме в Ровенской области

Дети пришли в гости к дедушке.

В Ровенской области при взрыве неустановленного предмете в частном доме погибли двое детей. Об этом сообщает ГосЧС.

Информация о взрыве в поселке Смыга Дубенского района поступила спасателям в субботы в 12.06.

В полиции сообщили, что погибли 11-летняя девочка и 13-летний мальчик.

Правоохранители предварительно установили, что взрыв произошел в подсобном помещении дома 59-летнего жителя Смыги.

"Внуки мужчины, живущие в доме напротив, пришли к дедушке. Последнего на тот момент дома не было. Известно, что он любил собирать металлолом. Также он привлекался к уголовной ответственности за незаконное обращение с оружием, взрывчатыми веществами или боеприпасами", – сообщили в полиции.

На месте происшествия сейчас работает следственно-оперативная группа, а также работники взрывотехнического отдела ГУНП. Полицейские устанавливают все обстоятельства трагедии.

Напомним, в Киевской области пьяный мужчина угрожал взорвать гранату в доме с 5 детьми. Старшая дочь позвонила матери, а та вызвала полицию.