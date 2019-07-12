Пьяный мужчина угрожал взорвать гранату в доме с 5 детьми

В с. Слобода Киевской области пьяный мужчина угрожал взорвать гранату в доме, где находились пятеро детей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления полиции.

Инцидент произошел сегодня утром. Полиция получила звонок с сообщением о том, что мужчина с гранатов угрожает "подорвать всех". В доме находилась несовершеннолетняя дочь мужчины, она позвонила матери, а мать сообщила о происходящем в полицию.

Работники полиции, прибывшие на место ЧП, оценили опасность как реальную и начали переговоры с мужчиной. Им удалось отвлечь его внимание и обезвредить приемами рукопашного боя.

У задержанного изъяли предмет, похожий на гранту "Ф-1№. Экспресс-анализ показал содержание в крови хулигана 1,1 промилле алкоголя.

43-летний мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК и помещен в изолятор временного содержания. Полиция открыла два уголовных производства по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и по ч. 1 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении ему подозрения.

Полицейские устанавливают пути происхождения взрывного предмета. Известно, что человек в свое время принимал участие в боевых действиях на Востоке Украины.