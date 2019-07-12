Церковь Филарета пытается отсудить кафедральный собор ПЦУ

В Окружной административный суд Киева поступило ходатайство, в котором УПЦ КП просит суд запретить Киевсовету и Киевской горадминистрации передавать в пользование другим лицам недвижимость, которой сейчас пользуется церковь.

Об этом сообщает Liga.net.

Речь, в частности, идет о зданиях Михайловского Златоверхого монастыря и церкви Успения Богородицы Пирогощей.

Также УПЦ КП просит суд запретить субъектам госрегистрации юрлиц проводить ряд действий, касающихся Единого госреестра: например, отменять регистрацию "Киевской патриахии Украинской православной церкви Киевского патриархата" и других религиозных организаций, относящихся к УПЦ КП.

Суд сейчас выясняет, есть ли правовые основания для обеспечения иска.

Ранее почетный патриарх Филарет, который называет себя главой УПЦ КП, дал интервью российским пропагандистам телеканала "Россия 24" и выступил против томоса и Православной церкви Украины. В ПЦУ считают, что, пользуясь болезнью патриарха, Москва унижает и уничтожает его, а он не способен этого понять. Архиепископ Евстратий Зоря призвал молиться за здоровье Филарета.

24 июня Синод ПЦУ постановил передать Киевскую епархию, включая все приходы и монастыри Киева, которые находились в составе УПЦ КП (под руководством Филарета), в непосредственное подчинение предстоятелю ПЦУ Епифанию.