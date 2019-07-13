Под Харьковом снова напали на банкомат

В поселке Безлюдовка под Харьковом злоумышленники пытались вскрыть банкомат. Об этом сообщает Нацполиция области в субботу, 13 июля.

Фото: hk.npu.gov.ua

"Неизвестные с помощью болгарки распылили решетку и через разбитое окно проникли в помещение акционерного общества, в котором находился банкомат. Злоумышленники повредили заднюю часть банкомата. Однако, ничего не похитили", - говорится в сообщении.

Правоохранители изъяли с места происшествия болгарку и два баллона с воздухом и газом.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье о краже (ч.3 ст.185 УК Украины). Полиция устанавливает личности злоумышленников, свидетелей и все обстоятельства преступления.

Напомним, на банкомат в Харьковской области нападают не впервые. За последний год, таких случаев было более семи. Так, в июне 2018 года был взорван банкомат Ощадбанка на Краснодарской улице. В апреле в Харькове взорвали банкомат Приватбанка, расположенный в магазине, и забрали из него деньги.

В ноябре 2018 года взорвали и обчистили банкомат, расположенные на лестничной площадке административного здания на Большой Панасовской улице. В апреле 2019 года ночью на улице Валдайской неизвестные также взорвали банкомат и завладели деньгами. В мае 2019 года в поселке Слобожанское неизвестные подорвали банкомат самодельной взрывчаткой и украли деньги.

Аналогичные преступления произошли 21 июля 2017 года в селе Покотиловка возле Харькова, 26 июня 2017 - в соседнем поселке Высокий, 21 ноября 2017 - в поселке Малая Даниловка.