Полтавский бизнесмен Алексей Сердюков, связанный с партией "Слуга народа", стал виновником смертельного ДТП в Полтавской области.

Об этом он написал у себя в Facebook.

"За рулем автомобиля был я, Елена (журналистка Елена Кузина, - ред.) сидела сзади. Я пошел на обгон, и при обгоне у меня провалилась передача, и я не смог закончить обгон. Справа был автомобиль, я попытался съехать на обочину, но было поздно. Это все не снимает с меня ответственности", - написал Сердюков.

По информации полиции Полтавской области, в субботу, 13 июля, на автодороге Полтава-Сумы произошло столкновение авто ВАЗ-21099 и Toyota Сorolla. В результате 39-летняя пассажирка ВАЗа скончалась в больнице, ее дочь и водитель авто находятся в тяжелом состоянии. Сердюков получил перелом таза, его пассажирка - тоже в больнице.

По информации полиции, авария произошла из-за выезда Toyota на встречную полосу.

Начато уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса.

Алексей Сердюков - частный предприниматель, основатель группы "Зміст", куда входит полтавское интернет-издание, креативное агентство, аналитический центр, книжный магазин, кофейня. В последнее время Сердюков занимался предвыборной кампанией кандидата в народные депутаты от партии "Слуга народа" Дмитрия Налетова, пишет "Полтавщина".