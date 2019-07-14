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Порошенко: реваншисты начали поднимать головы

"Мы твердо настроены на то, чтобы этот реванш остановить. У нас это получится".

Порошенко: реваншисты начали поднимать головы
Фото: ICTV

Бывший президент Петр Порошенко считает, что события последних месяцев в Украине свидетельствуют об усилении реваншистского давления на государственные достижения Украины и гибридной атаке "пятой колонны" Кремля.

Об этом он сказал в эфире телеканала ICTV.

"Реваншисты начали поднимать головы, когда они почувствовали, что это можно делать. Посмотрите на переименование улиц в Киеве - это символично. И Бандера является символом - и Москва является символом. Они стремятся затянуть нас в старую систему координат страны-колонии, колонии России. Именно поэтому подаются иски об отмене регистрации Православной церкви Украины. Именно поэтому предлагается сокращение армии во время войны на 100 тысяч. И по закону о языке идут представлением в Конституционный суд. Все это называется одним словом - реванш", - уверен Порошенко.

"Я и вся команда «Европейской Солидарности» - мы твердо настроены на то, чтобы нашим парламентским десантом, нашим политическим «спецназом» этот реванш остановить. И у нас это точно получится", - сказал экс-президент.

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