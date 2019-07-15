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Данилюк получил почти миллион гривен от ЕБРР

Секретарь СНБО задекларировал 992 тыс. грн гонораров и других выплат.

Данилюк получил почти миллион гривен от ЕБРР
Фото: Пресс-служба Кабмина Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк задекларировал 1 млн гривен доходов от Европейского банка реконструкции и развития. Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц.

5 июля 2019 года Данилюк получил 992 902 гривны гонораров или других выплат по гражданско-правовым договорам от ЕБРР.

Агентство "Украинские новости" со ссылкой на ответ СНБО также сообщило, что заработная плата Данилюка со дня назначения секретарем СНБО по июль составила 95,4 тыс. гривен.

Предыдущий секретарь СНБО Александр Турчинов с 2017 года ежемесячно зарабатывал 52,2 тыс. гривен.

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