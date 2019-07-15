НАБУ расследует возможное получение взятки членом Нацсовета Герасимьюк

Соломенский районный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть дело по факту возможного взяточничества первого замглавы Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Ольги Герасимьюк. Об этом говорится в материалах суда.

Жалоба на бездеятельность НАБУ поступила от адвоката Юрия Захарченко. Он обосновывает свое заявление тем, что

11 июня в НАБУ было подано заявление о совершении Герасимьюк уголовного преступления, предусмотренного ст. 368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса. Детективы бюро установили, что в заявлении не было объективных фактов, и сообщили об этом заявителю.

19 июня Захарченко уведомили, что в заявлении "отсутствуют достаточные правовые основания для внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований". После этого Захарченко обратился в суд, и 26 июня суд удовлетворил жалобу адвоката и обязал НАБУ открыть дело в отношении Герасимьюк.

Конкретной информации о правонарушении в материалах суда нет.

Напомним, президент Владимир Зеленский уволил председателя Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Юрия Артеменко.