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В Верховную Раду проходят пять партий, лидирует "Слуга народа", - центр Разумкова

5% барьер преодолевают "ОП - за жизнь", "Голос", "Евросолидарность" и "Батькивщина".

В Верховную Раду проходят пять партий, лидирует "Слуга народа", - центр Разумкова
Фото: EPA/UPG

"Слуга народа", "ОП - За життя", "Голос", "Европейская Солидарность" и "Батькивщина" преодолевают 5% барьер на выборах в Верховную Раду. Таковы данные социологического исследования, проведенного Центром Разумкова 5-11 июля 2019 года.

Больше всего избирателей намерены поддержать президентскую партию "Слуга народа" (31,8% всех респондентов и 41,5% среди тех, кто намерен участвовать в выборах и уже определился, за кого голосовать).

За партию "Оппозиционная платформа - за життя" намерены проголосовать 9,7% всех респондентов и 12,5% среди тех, кто намерен участвовать в выборах и уже определился, за кого голосовать, за партию "Голос" - соответственно 7,0% и 8,8%, за партию "Европейская Солидарность" - соответственно 6,1% и 8,3%, за Всеукраинское объединение "Батькивщина" - соответственно 6,1% и 7,0%.

Не преодолевают избирательный барьер "Сила и честь"(соответственно 3,7% и 4,6%), "Оппозиционный блок" (3,0% и 3,8%), ВО "Свобода" (1,9% и 2,5%), Радикальная партия Олега Ляшко (2,0% и 2,4%), "Украинская стратегия Гройсмана" (1,5% и 2,0%), "Гражданская позиция" (1,6% и 1,8%), "Самопомич" (1,5% и 1,4%).

На время проведения опроса 13,7% респондентов еще не определились, за кого голосовать.

Наибольшую поддержку партия "Слуга народа" имеет в Южном и Центральном регионах, партию "Оппозиционная платформа - За життя" в наибольшей степени поддерживают на востоке и на юге, за партию "Голос" чаще всего готовы голосовать жители Западного региона (13,6%), за партию "Европейская Солидарность" - жители Западного (9,9%) и Центрального (7,0%) регионов.

В ходе исследования были опрошены 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

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