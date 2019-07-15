"Европейская Солидарность" обвинила ГБР в "сливе" информации Портнову

Активисты партии "Европейская Солидарность" пикетировали Государственное бюро расследований с требованием "прекратить позорное и политически мотивированное преследование волонтеров и добровольцев в угоду пророссийских и реваншистских сил".

Об этом сообщается на сайте партии.

Требования активистов директору ГБР Роману Трубе передали народные депутаты Николай Величкович и Татьяна Чорновол, а также военный волонтер Алексей Петров и блогер Сергей Мисюра.

"Через несколько часов после разговора Труба лично обнародовал официальное заявление по акции "ЕС". В нем он подтвердил подозрения, что с возглавляемого им ведомства происходят утечка информации... По данному факту начата служебная проверка", - говорится в сообщении.

"Обидно, что директор ГБР не стал конкретизировать, кому и кто «сливает» информацию с его ведомства. Потому что для этого, как говорится, есть свои причины. Ведь в СМИ неоднократно сообщали о том, что первым обнародовал конфиденциальные данные соратник Януковича Андрей Портнов. А самого Романа Трубу называют среди тех лиц, кто на постоянной основе контактирует с указанным лицом. Поэтому «Европейская Солидарность» хочет спросить у директора ГБР: против кого конкретно начата служебная проверка утечки информации из его ведомства? И вызвали на допрос Портнова, который имеет своего «крота» в ГБР? Ведь именно он и обнародует «слитую» информацию", - подчеркнули в "ЕС".

Кроме того, партия заявляет, что и дальше будет пикетировать здание ГБР с целью люстрации Трубы, который "из-за политической ангажированности скомпрометировал себя в должности и своими действиями угрожает нацбезопасности страны".

Напомним, ранее директор ГБР пожаловался в полицию на сторонников Порошенко из-за акции членов общественного движения "Справа громад", связанного с партией Порошенко. Акция под названием "Тушим хлам, тушим реванш" была организована в связи с подозрениями о связях ГБР с Портновым.