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МИД призвал Венгрию воздержаться от агитации на украинских выборах

Егор Божок провел встречу с послом Иштваном Ийдярто.

МИД призвал Венгрию воздержаться от агитации на украинских выборах
Фото: МИД Украины

Врио министра иностранных дел Егор Божок провел встречу с послом Венгрии Иштваном Ийдярто, на которой он выразил обеспокоенность из-за вмешательства во внутриполитическую жизнь Украины.

Об этом сообщается на сайте МИДа.

Отмечается, что обеспокоенность украинской стороны вызвала встреча премьера Виктора Орбана с главой Общества венгерской культуры Закарпатья, нардепом Василием Брензовичем в Будапеште, а также визиты в Закарпатье официальных лиц Венгрии и "публичные заявления агитационного характера в поддержку указанного и других кандидатов на внеочередных выборах в Верховную Раду 21 июля 2019 года".

"В то же время МИД Украины с удивлением узнал, что, несмотря на соответствующую рекомендацию украинской стороны, 15 июля 2019 года в Закарпатскую область, пользуясь дипломатическим паспортом, с неофициальным визитом прибыл глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуяш для участия в публичном мероприятии в Ужгородском районе. Считаем такие действия венгерской стороны нарушением дипломатических канонов и духа добрососедства", - подчеркивается в сообщении.

Украинский МИД рекомендует Венгрии до завершения избирательного процесса воздержаться от дальнейших поездок в Закарпатье и других мероприятий, которые могут расцениваться как агитация.

"Украинская сторона оставляет за собой право на шаги для предотвращения вмешательства Венгрии во внутренние дела Украины", - подчеркнули в МИДе.

Напомним, ранее сообщалось, что уполномоченный венгерского правительства замминистра внешней экономики и иностранных дел Венгрии Левенте Мадьяр во время пребывания в Берегово (Закарпатская область) пытался повлиять на результат выборов в Украине.

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