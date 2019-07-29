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Из Украины выдворили россиянина, приговоренного к 14 годам тюрьмы за убийство

Он был приговорен к тюремному сроку в 2006 году в Крыму.

Из Украины выдворили россиянина, приговоренного к 14 годам тюрьмы за убийство
Фото: mvs.gov.ua

Правоохранители выдворили в Россию гражданина РФ, осужденного на 14 лет лишения свободы за убийство.

Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел.

"26 июля работниками миграционной службы вместе с полицейскими и сотрудниками Службы безопасности по решению Хмельницкого горрайонного суда в принудительном порядке выдворили в страну происхождения гражданина РФ через государственную границу в пункте пропуска "Сеньковка" (Черниговская область)", - сообщили в МВД.

Отмечается, что еще в 2006 году суд Крыма приговорил россиянина к 14 годам тюрьмы по ч.2 ст.115 Уголовного кодекса (умышленное убийство). Сотрудники миграционной службы идентифицировали иностранца через генконсульство РФ во Львове и получили свидетельство на возвращение его в страну происхождения.

Мужчине запрещен въезд в Украину сроком на пять лет.

Напомним, в 2018 году Украина выдала по запросу российского следствия 22 человек, в том числе уроженца Чечни Магомеда Дукузова, который подозревается в убийстве главного редактора российского Forbes Пола Хлебникова.

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