Во вторник в Киеве до +27 градусов

Синоптики обещают переменную облачность и кратковременные дожди с грозами.

Во вторник, 30 июля, в Киеве переменная облачность, кратковременные дожди, грозы, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18…+20 градусов, днем +25…+27 градусов.

На западе Украины переменная облачность, кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах град, ветер северо-западный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14..+20 градусов, днем +24..+30 градусов, на Закарпатье +28…+33 градуса.

В Карпатах кратковременные дожди, грозы, температура воздуха ночью +12..+17 градусов, днем +19..+24 градуса.

На курортах Карпатского региона кратковременные дожди, грозы. Температура: в Моршине и Трускавце ночью +15..+17 градусов, днем +25..+27 градусов, в Сваляве ночью +17..+19 градусов, днем +29..+31 градус.

На севере Украины переменная облачность, кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах град, ветер северо-западный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13..+20 градусов, днем +23…+29 градусов.

В центре Украины переменная облачность, кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах град, ветер северо-западный, 5-10 м/с, местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15..+21 градус, днем +24..+30 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах град, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14..+20 градусов, днем +24..+30 градусов.

На юге Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах град, ветер северо-западный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +17..+23 градуса, днем +28..+34 градуса.

В Крыму переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах град, ветер северо-западный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +18..+23 градуса, днем +28..+33 градуса.

В Ялте без осадков, температура ночью +20..+22 градуса, днем +29..+31 градус.

29 июля на 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях составляла +23...+27 градусов, вблизи Одессы +21 градус, в Днепре в пределах Киева +22 градуса.