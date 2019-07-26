"Слуга народа" выступила за "гражданскую конфискацию" незаконных активов
"Слуга народа" выступила за "гражданскую конфискацию" незаконных активов
«Ти просто ще одна мала, яка бреше» або Секс-скандал у київській лікарні
«Ти просто ще одна мала, яка бреше» або Секс-скандал у київській лікарні
Медреформа: що далі?
Медреформа: що далі?
В Хмельницкой области на путях нашли тело 11-летнего мальчика, который ехал на поезде в Киев (обновлено)
В Хмельницкой области на путях нашли тело 11-летнего мальчика, который ехал на поезде в Киев (обновлено)
Полиция установила автора видео, на котором Зеленского "сбивает" грузовик
Полиция установила автора видео, на котором Зеленского "сбивает" грузовик
Порошенко неожиданно пришел в ГБР после того, как Труба заявил о его неявке (обновлено)
Порошенко неожиданно пришел в ГБР после того, как Труба заявил о его неявке (обновлено)
Перис Хилтон хочет купить курорт в Закарпатской области, - СМИ
Перис Хилтон хочет купить курорт в Закарпатской области, - СМИ
Новый поворот в деле Фирташа: прокуроры предлагали закрыть дело в обмен на показания против Трампа
Новый поворот в деле Фирташа: прокуроры предлагали закрыть дело в обмен на показания против Трампа
Украина задержала российский танкер, который блокировал проход украинским катерам в Керченском проливе
Украина задержала российский танкер, который блокировал проход украинским катерам в Керченском проливе
ГлавнаяОбществоЖизнь

​В субботу в Киеве потеплеет до +28, без осадков

Температура воздуха ночью +16…+18 градусов.

​В субботу в Киеве потеплеет до +28, без осадков
Фото: edinstvennaya.ua

В субботу, 27 июля, в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +26…+28 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11…+18 градусов, днем +23…+30 градусов.

В Карпатах кратковременный дождь, местами гроза, температура ночью +10…+15 градусов, днем +16…+21 градус.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12…+18 градусов, днем +23…+29 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12…+18 градусов, днем +23…+30 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12…+18 градусов, днем +23…+29 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +14…+21 градус, днем +25…+32 градуса.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +27…+32 градуса.

26 июля на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +24...+26 градусов; в районе Одессы и Приморского +22 градуса; в Днепре возле Киева +22 градуса.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также