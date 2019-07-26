Работники львовского подразделения «Укрзализныци» уличены в краже горюче-смазочных материалов на суму более одного миллиона гривен. Правоохранители задокументировали данный факт хищения. Об этом сообщает управление защиты экономики в Волынской области на фесбуке.

Фото: Поліція Волинської області

В состав группы входили машинисты, которые организовали схему хищения, их помощники и сборщики поездов пункта обслуживания грузовых вагонов, а также гражданин, который покупал топливо.

Фото: Поліція Волинської області

Машинисты создавали подходящие условия для слива дизельного топлива с тепловозов. Их помощники раскрывали дизельные баки и сливали топливо в специально подготовленные полиэтиленовые пакеты. В специально обусловленных местах машинисты останавливали тепловозы, где краденое топливо перегружали в транспортные средства и перевозили на подпольные АЗС.

Фото: Поліція Волинської області

Работники ЖД занимались хищениями ночью, 2-3 раза в неделю, за раз сливая более 500 литров нефтепродуктов. Затем дизтопливо продавалось на подпольных автозаправочных станциях по ценам ниже рыночных.

Фото: Поліція Волинської області

Правоохранители установили дату, время и место очередной кражи горючего и задержали трех злоумышленников во время слива дизтоплива из грузового поезда сообщением "Владимир-Волынский – Устилуг".

Досудебное расследование проводится по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

По предварительным данным, сумма нанесенного ущерба составляет более 1 млн грн.

Фото: Поліція Волинської області

Напомним, в мае 2019 года аудит "Укразизныци" обнаружил хищения на 50,9 млн грн руководством подразделения "Вагонный участок станции Киев-Пассажирский". Деньги были начислены как премии и материальная помощь отдельным сотрудникам. Материалы этой проверки были переданы в правоохранительные органы.