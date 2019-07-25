Зеленский в Офисе президента назвал журналиста "Схем" "мальчиком"
Зеленский в Офисе президента назвал журналиста "Схем" "мальчиком"
Борис и народ
Борис и народ
Полиция установила автора видео, на котором Зеленского "сбивает" грузовик
Полиция установила автора видео, на котором Зеленского "сбивает" грузовик
Умер актер Рутгер Хауэр
Умер актер Рутгер Хауэр
Новый поворот в деле Фирташа: прокуроры предлагали закрыть дело в обмен на показания против Трампа
Новый поворот в деле Фирташа: прокуроры предлагали закрыть дело в обмен на показания против Трампа
В Хмельницкой области на путях нашли тело 11-летнего мальчика, который ехал на поезде в Киев (обновлено)
В Хмельницкой области на путях нашли тело 11-летнего мальчика, который ехал на поезде в Киев (обновлено)
Медреформа: що далі?
Медреформа: що далі?
"Слуга народа" выступила за "гражданскую конфискацию" незаконных активов
"Слуга народа" выступила за "гражданскую конфискацию" незаконных активов
Офис президента просит Кабмин внести представление на увольнение Кличко
Офис президента просит Кабмин внести представление на увольнение Кличко
ГлавнаяОбществоВойна

На Донбассе в ходе обстрела ранен военнослужащий ВСУ

Боевики один раз нарушил "хлебное" перемирие.

На Донбассе в ходе обстрела ранен военнослужащий ВСУ
Фото: facebook/Операція об'єднаних сил

С начала суток российско-оккупационные войска один раз обстреляли позиции украинских военнослужащих на Донбассе. В результате один боец получил ранение.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в Фейсбуке.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил обстрел позиций объединенных сил: неподалеку Причепиловки с направления Желобка - из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета. В результате вражеского обстрела один военнослужащий получил ранения", - говорится в вечерней сводке.

Напомним, ранее наблюдатели ОБСЕ на Донбассе сообщили о новом вооружении российских боевиков.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также