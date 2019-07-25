На Донбассе в ходе обстрела ранен военнослужащий ВСУ

Боевики один раз нарушил "хлебное" перемирие.

С начала суток российско-оккупационные войска один раз обстреляли позиции украинских военнослужащих на Донбассе. В результате один боец получил ранение.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в Фейсбуке.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил обстрел позиций объединенных сил: неподалеку Причепиловки с направления Желобка - из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета. В результате вражеского обстрела один военнослужащий получил ранения", - говорится в вечерней сводке.

Напомним, ранее наблюдатели ОБСЕ на Донбассе сообщили о новом вооружении российских боевиков.