Красный крест направил в ОРДЛО более 150 т гумпомощи

Через КПВВ "Новотроицкое" проехало 9 грузовых автомобилей с гумпомощью.

Международный комитет Красного Креста (МККК) через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" доставил в оккупированные территории Донецкой и Луганской области ) 154,5 тонны гуманитарной помощи. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

На временно оккупированную территорию проследовало 9 грузовых автомобилей с гуманитарным грузом, а именно: лекарственные средства, продуктовые наборы, средства гигиены и стройматериалы.

Напомним, последняя поставка гумпомощи Красного креста осуществлялась в начале июля. Тогда через КПВВ "Новотроицкое" проехало 11 грузовиков с 201 тонной гуманитарного груза с продуктовыми наборами, средствами гигиены и строительными материалами.