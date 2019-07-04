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Красный крест направил 11 грузовиков гумпомощи на Донбасс

Общий вес гуманитарных грузов - 200,8 тонн.

Красный крест направил 11 грузовиков гумпомощи на Донбасс
Фото: restoring-donbass.com

Международный комитет Красного Креста (МККК) направил 11 грузовиков с 201 тонной гуманитарного груза с продуктовыми наборами, средствами гигиены и строительными материалами на неподконтрольную территорию Донбасса. Об этом сообщат пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

"Через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Украины последовало 11 грузовиков с гуманитарным грузом. Для жителей Луганской и Донецкой областей направлены продуктовые наборы, средства гигиены и строительные материалы от Международного Комитета Красного Креста, общим весом 200,8 тонн", - сказано в сообщении.

Напомним, в конце апреля 2019 года Красный крест направил на Донбасс 13 грузовиков с 217 тоннами гуманитарных грузов.

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