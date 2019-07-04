Как защитить себя во время работы?

Все мы во время работы хотим возомнить из себя агента 007. Однако даже не задумываемся, что в действительности обязанности очень многих специалистов вполне соизмеримы с ним по уровню опасности. Врачи, шахтеры, пожарные, полицейские, строители и многие другие ежедневно решают важнейшие задачи. Чтобы делать работу более качественно и защитить себя от нежелательных последствий деятельности, представители так называемых «опасных» профессий часто используют спецодежду.

При упоминании слова «спецодежда» в нашем воображении чаще всего всплывает мужчина в специальном комбинезоне, отдаленно напоминающем модные брюки карго на подтяжках.Однако комбинезон рабочий – это лишь один из видов защитной одежды. Сюда также относят специальные очки, респираторы для свободного дыхания, перчатки для рук, высокие сапоги, фартуки и многое другое.

Зачем нужна спецодежда?

Основную ее задачу можно выявить из обязательных требований к ней. Рабочая форма, которая выдается сотрудникам, должна соответствовать нескольким критериям:

обеспечение безопасности работы;

соответствие характеру деятельности.

Чтобы выяснить, есть ли необходимость в спецодежде для сотрудников вашего предприятия или на вашей работе, необходимо провести аттестацию рабочего места и типа решаемых задач.

Спецодежда может быть необходима не круглый год, а на определенный сезон или на срок выполнения определенной разновидности работ. Важно помнить, что форма выдается исключительно с учетом личных параметров сотрудника. Обычно учитывают рост, вес, пол и размеры одежды.

Основная сфера применения спецодежды – сфера обслуживания. Именно здесь есть наибольший риск получить травму или пострадать от условий работы. Очень важным критерием выбора спецодежды является ее качество. Сотруднику необходимо будет длительное время носить ее изо дня в день, при этом иметь возможность постирать или очистить ее от загрязнений другим способом.

Одежда должна обладать следующими качествами:

комфортность;

мягкость;

невысокая плотность;

гибкость;

воздухопроницаемость.

Важно, чтобы спецодежда сидела свободно и не сковывала движений. Ткань – прочная и износостойкая. Безусловно, сотрудник также должен бережно использовать свою форму, однако качественный материал изготовления позволит ей прослужить значительно дольше.

Какой уход за спецодеждой?

Первоначальный внешний вид и практические качества рабочего костюма можно сохранить на долгие годы, если соблюдать правила его эксплуатации, а также правильно подобрать тип ухода. И самый важный метод ухода за спецодеждой – это стирка или чистка. Чтобы выбрать режим для стирки, стоит учитывать состав ткани и рекомендации по уходу за ней. Помните также, что после стирки в машинке и неправильной сушки может произойти осадка ткани.

Кроме того, уход за спецодеждой – это еще и:

дезинфекция;

сушка;

дегазация;

обеспыливание;

ремонт и т.д.

дезактивация;

Но если большинство из этих пунктов зависят от сферы деятельности сотрудника и не являются обязательными, то стирка, сушка и ремонт – три кита, на которых держится целостность всей спецодежды, для какой бы профессии она ни была предназначена. Грамотный и ответственный уход за рабочей формой – залог того, что она прослужит вам долгие годы и сможет защитить от рабочих травм в случае необходимости.

Как стирать рабочий костюм в домашних условиях?

По законодательству уход за спецодеждой, включая стирку, должен осуществляться работодателем и за его счет. Однако бывают ситуации, когда внеплановое пятно не хочется носить на себе до момента плановой массовой стирки. И тогда на помощь приходят ценные советы по стирке спецодежды на дому:

Есть старые въевшиеся пятна? Примените хозяйственное мыло. Раствором замочите пятно на ночь – и увидите результат уже на утро. Если костюм не очень загрязнен, подойдет и стандартный стиральный порошок. Обычная стирка не помогла? Попробуйте прокипятить форму. Форма из грубой ткани легко очистится раствором натра. Пара часов кипячения (не забывайте помешивать) – и идеальная чистота вам обеспечена!

Помните, что каждый из этих способов стирки включает использование агрессивных для кожи веществ. Поэтому после выведения пятен стоит простирнуть вещи стандартным образом и прополоскать их.

Как хранить спецодежду?

Кроме ухода за костюмом, есть также специальные условия его хранения. Для ежедневного хранения одежды отлично подойдет рабочий гардероб или выделенный работодателем участок стеллажей, склада. Спецодежду нет смысла забирать домой: так есть риск ее забыть или повредить, за что придется отчитываться перед начальством. В межсезонье, в свою очередь, стоит обратить внимание на шкафы или коробки. Этот вариант подходит в том случае, если в период межсезонья ваша рабочая форма вам не нужна.

Важно также соблюдать правильный температурный режим. Идеальной является комнатная температура, не ниже 17 градусов и не выше 23. Уровень влажности не должен быть высоким, иначе это может плохо сказаться на вашей спецодежде. Чаще всего это выражается в запахе плесени, появившемся от костюма.

Складывать или вешать на плечики – каждый решает сам. Очевидно, что если повесить спецодежду на вешалку, она будет выглядеть более опрятно и аккуратно на следующий день. В свою очередь, сложенный костюм чаще смотрится мятым и неухоженным. Однако здесь также важную роль играет материал изготовления изделия. Так как многие современные материалы не мнутся вовсе.

Где приобрести спецодежду?

Если вы – владелец или сотрудник предприятия, нуждающегося в наборе спецодежды для сотрудников, стоит подойти к выбору подрядчика со всей ответственностью. Необходимо найти проверенную компанию с опытом, чья одежда уже была проверена на различных проектах и в «полевых» условиях.

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