В Днепре одну из трех улиц 8 Марта переименовали в честь Муслима Магомаева

В городе живет как минимум 30 тысяч азербайджанцев.

В Днепре одну из улиц 8 Марта переименовали в честь известного советского эстрадного певца и композитора азербайджанского происхождения Муслима Магомаева.

Такое решение депутаты приняли 24 июля в ходе очередной сессии Днепровского городского совета.

Именем Магомаева теперь будет называться улица 8 марта в Соборном районе города, сообщает пресс-служба горсовета. Две другие улицы 8 Марта находятся в Новокодацком и АНД районах. Их названия останутся без изменений.

По словам мэра Днепра Бориса Филатова, такое решение городских властей - своеобразный подарок проживающим в городе азербайджанцам.

"В этом городе живет как минимум 30 тысяч азербайджанцев. Сделали сегодня на сессии им подарок. И не только им, а всем нашим родителям, которые Его любили. Он был Гений. Теперь в Днепре будет улица Муслима Магомаева", - написал мэр в Facebook.

Муслим Магомаев - советский, азербайджанский и российский эстрадный и оперный певец, композитор. Народный артист СССР (1973). На его концерты собирались многотысячные стадионы, а пластинки выходили миллионными тиражами. В репертуаре Магомаева было 600 произведений, среди которых арии, романсы, эстрадные шлягеры.