"Укрзализныця" инициирует создание рабочей группы по возврату городских электричек Киева

Акционерное общество "Укрзализныця" инициирует создание рабочей группы по возврату городских электричек на баланс предприятия.

"Укрзализныця инициировала создание рабочей группы, которая рассмотрит вопрос передачи городских электричек назад, железнодорожникам. Это позволит реализовать проект Kyiv Citу Express, в первую очередь оптимизировать использование подвижного состава и предотвращать такие ситуации, когда поезда вообще не выходят на маршрут", - говорится в сообщении УЗ.

Хоть электрички и принадлежат "Киевпастрансу", они ездят по инфраструктуре и обслуживаются в депо "Укрзализныци".

Проект Kyiv Citу Express планируется реализовать до 2021 года, на него нужно 4 млрд грн. Предприятие рассматривает три варианта финансирования: первый - собственными силами (на него больше всего расчитывают), второй – средства от органов местной власти и Кабмина, третий - частные инвестиции с партнерством "Укрзализныци".

В целом нужно отремонтировать около 35 электричек, а по мере прибыльности проекта - покупать новый подвижной состав. Отмечается, чтобы проект был эффективным, нужно купить 10 единиц подвижного состава вместимостью до 1000 человек. Суть в том, что Kyiv Citу Express предусматривает интервал между электричками в пиковые часы 10-15 минут и охват 47 станций. На данный момент городская электричка в Киеве ходит по кольцевому маршруту Дарница - Киев-Петровка - Киев-Пассажирский - Дарница и останавливается на 15 станциях.

Напомним, 4 июля "Укрзализныця" уже сообщала, что хочет забрать городскую электричку Киева на свой баланс и интегрировать ее в систему пригородных перевозок Kyiv City Express.

Компания планирует провести полное обновление железнодорожного пригородного сообщения с Киевом и создать качественное пригородное ж/д сообщение киевского региона со столицей.

Городская электричка была создана в 2011 году. Под нее на баланс "Киевпастранса" передали 10 электропоездов.