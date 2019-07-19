"Рыночные цены и профицит производства электроэнергии приведут к снижению стоимости электроэнергии", - глава профсоюза горняков

По его мнению, сегодня пришло время создать рыночные отношения в энергетической сфере.

Профицит производства электроэнергии в Украине позволяет осуществлять ее экспорт, а также предоставляет возможности для снижения цен на электроэнергию для промышленности. Такое мнение высказал глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец, выступая на круглом столе "Новая модель рынка электроэнергии. Вызовы для промышленности" 18 июля, сообщает УНИАН.

"Мы имеем огромные избыточные генерирующие мощности. Мы можем иметь и имеем профицит производства электроэнергии. Именно рыночные отношения и конкуренция и профицит мощности должны дать возможность для снижения цены на электроэнергию", - подчеркнул Михаил Волынец.

По его мнению, сегодня пришло время создать рыночные отношения в энергетической сфере, открыв рынок электрической энергии, где сегодня цены ниже, чем в Евросоюзе.

"Мы сейчас должны быть в поиске резервов и наших возможностей. Например, здесь прозвучало, что цены на электроэнергию в Украине выше, чем в Европе. Это не так. На самом деле, цены ниже, чем в Европе. Я бы хотел отметить возможности экспорта электроэнергии из Украины в Европу, ведь мы профиците, у нас есть возможности и большие мощности. Промышленные предприятия могли бы продавать излишки электроэнергии, что позволит уменьшить цену на электроэнергию", - отметил Михаил Волынец.