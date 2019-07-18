НБУ второй раз с начала года снизил учетную ставку в связи с замедлением инфляции

Регулятор прогнозирует, что инфляция снизится до 6,3% на конец 2019 года.

Национальный банк объявил о снижении учетной ставки в связи с замедлением инфляции. С 19 июля ставка составит 17% вместо нынешних 17,5%.

Об этом говорится на сайте НБУ.

Снижение ключевой процентной ставки связано с замедлением инфляции. В июне потребительская инфляция в годовом выражении составила 9,0%, а базовая замедлилась до 7,4%.

НБУ прогнозирует, что инфляция снизится до 6,3% на конец 2019 года, в начале следующего вернется в целевой диапазон и достигнет среднесрочной цели 5% в конце 2020 года.

Замедление инфляции и дальше будут предопределять достаточно жесткие монетарные условия. Даже при постепенном снижении учетной ставки, ее реальное значение будет оставаться высоким, учитывая улучшение инфляционных ожиданий.

Высокие реальные процентные ставки будут способствовать инвестиционной привлекательности гривневых финансовых инструментов и, соответственно, поддержке обменного курса гривны. Кроме того, такая монетарная политика будет ограничивать давление со стороны потребительского спроса.

Базовый сценарий Национального банка предполагает дальнейшее снижение учетной ставки до 8% в течение следующих лет при условии устойчивого снижения инфляции до цели 5%.

Самое резкое снижение ставки ожидается в 2020 году вместе с возвращением инфляции в целевой диапазон и улучшением инфляционных ожиданий.

Напомним, что последний раз НБУ снижал учетную ставку в апреле 2017 года.

Учетная ставка НБУ - это монетарный инструмент, с помощью которого Нацбанк устанавливает для коммерческих банков ориентир по стоимости привлеченных и размещенных денежных ресурсов. Учетная ставка является самой низкой среди процентных ставок НБУ и является базовым индикатором для оценки стоимости денежных средств.