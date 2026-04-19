​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві.

Про це він написав у фейсбуці.

"Ганебна, негідна поведінка. Це - сором для всієї системи. Вони відсторонені, триває розслідування щодо цього. Також будуть прийняті додаткові кадрові рішення щодо керівників", - наголосив Клименко.

Він також додав, шо "не зовсім коректно" робити узагальнення щодо всієї поліції лише за діями двох працівників.

"Окремі ситуації не відображають систему в цілому. Адже навіть у цій же спецоперації професійно та швидко діяв КОРД, кримінальні аналітики та інші залучені сили", - наголосив голова МВС.

Клименко також зазначив, що психічний стан нападника "явно був нестабільний", тож необхідно дослідити, яким чином він отримав необхідні медичні довідки для продовження дозволу на зброю.

Водночас голова МВС наголосив, що жодних масових перевірок власників зброї не буде.

"Вважаю, що люди мають отримати право на збройний самозахист. Особливо після досвіду, коли на початку повномасштабного вторгнення цивільні люди отримували зброю для національного спротиву. Тож найближчим часом проведемо експертні обговорення за участі народних депутатів, громадськості, журналістів, ветеранської спільноти щодо підготовки фінальної версії законопроєкту про цивільну зброю", - додав Клименко.

