Стрілянина у Києві: є загиблі й поранені, поліція проводить спецоперацію із затримання (оновлення)

У Голосіївському районі Києва 18 квітня невідомий відкрив стрілянину по людях.

Про це повідомила поліція Києва.

Силовики проводять спецоперацію із затримання злочинця.

«За попередньою інформацією, одна людина загинула, є поранені. Кількість постраждалих уточнюється. На місце події скеровані наряди поліції та спецпризначенці КОРД», - уточнила пресслужба поліції.

Оновлення. Згодом міський голова Віталій Кличко заявив, що жертв уже більше, а серед поранених - дитина.

"Серед поранених на вулиці в Голосіївському районі - дитина. Її медики транспортують у лікарню. Дорослих поранених оглядають на надають допомогу на місці. Спецоперація із затримання чоловіка, який влаштував стрілянину, та наразі перебуває в приміщенні супермаркету, триває. За попередньою інформацією, в супермаркеті теж лунають постріли. Внаслідок стрілянини є поранені та кілька загиблих", - повідомив Кличко.

"Київпастранс" попередив про зміни руху громадського транспорту через спецоперацію поліції. Зокрема, затримується на проспекті Голосіївський рух тролейбусів № 11, 12, 42 і автобусів № 28, 38, 91, 119.