Доньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
ЕксклюзивДоньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
Очільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
ЕксклюзивОчільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
Вироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
ЕксклюзивВироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
Відбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
ФотоВідбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
ГоловнаКиїв

Стрілянина у Києві: є загиблі й поранені, поліція проводить спецоперацію із затримання (оновлення)

Поліція проводить спецоперацію із затримання злочинця.

Стрілянина у Києві: є загиблі й поранені, поліція проводить спецоперацію із затримання (оновлення)
фото ілюстративне
Фото: Нацполіція

У Голосіївському районі Києва 18 квітня невідомий відкрив стрілянину по людях.

Про це повідомила поліція Києва.

Силовики проводять спецоперацію із затримання злочинця.

«За попередньою інформацією, одна людина загинула, є поранені. Кількість постраждалих уточнюється. На місце події скеровані наряди поліції та спецпризначенці КОРД», - уточнила пресслужба поліції.

Оновлення. Згодом міський голова Віталій Кличко заявив, що жертв уже більше, а серед поранених - дитина.

"Серед поранених на вулиці в Голосіївському районі - дитина. Її медики транспортують у лікарню. Дорослих поранених оглядають на надають допомогу на місці. Спецоперація із затримання чоловіка, який влаштував стрілянину, та наразі перебуває в приміщенні супермаркету, триває. За попередньою інформацією, в супермаркеті теж лунають постріли. Внаслідок стрілянини є поранені та кілька загиблих", - повідомив Кличко.

"Київпастранс" попередив про зміни руху громадського транспорту через спецоперацію поліції. Зокрема, затримується на проспекті Голосіївський рух тролейбусів № 11, 12, 42 і автобусів № 28, 38, 91, 119.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies