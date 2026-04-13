Топ декларацій КМДА: мільйонні роялті, багаті дружини і приятельські позики підозрюваним НАБУ

Багаті дружини, криптовалюта і подарунки третіх осіб зазвичай допомагають чиновникам “виживати” в суворих умовах бюджтених окладів. Проте в Києві наразі ситуація відносно спокійна – топ-посадовці навчилися звітувати про свій майновий стан так, щоб це не надто лякало виборців. Але ми знайшли найбільш цікаві зміни в доходах київських діячів за минулий рік.

Навесні громади всієї країни можуть перевірити, як змінилися за рік статки місцевих чиновників і міських голів. Посадовці подають річні декларації і привідкривають завісу над своїм реальним рівнем життя, який далеко не завжди відповідає заявленим офіційним доходам.

Зазвичай ми звикли бачити в деклараціях скромні посадові оклади, які не відповідають ані рівню відповідальності чиновника, ані, нерідко, рівню його статків. Але в Київській міській держадміністрації поступово відновлюють справедливість – за даними аналізу медіа, за час великої війни зарплати заступників Кличка зросли на 180%, а керівників департаментів на 60%. І зараз очільники департаментів можуть похвалитися окладами приблизно в 100 тис. грн, а заступники голови КМДА – 150 тис. грн і навіть більше.

Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko Віталій Кличко

Але ці покращення майже не торкнулися зарплати самого київського міського голови Віталія Кличка. Він має платню нижчу, ніж у його заступників, і, згідно декларації за 2025 рік, отримав 1,44 млн грн зарплати в апараті КМДА. Проте ці скромні суми тогоріч компенсувалися вагомими додатковими доходами мера, які суттєво перевершили аналогічні надходження за минулі роки.

Кличко отримав 7,46 млн грн роялті від Klitschko Ventures GmbH, яка належить брату мера Володимиру. Ще 3,19 млн грн роялті київський голова отримав від британської Chartwell Partners LTD, яке залучало його як мотиваційного спікера на міжнародні заходи. 2,08 млн грн роялті меру і екс-боксеру сплатила британська компанія Steel City Interactive, яка використовує його образ в своїх відеоіграх. Загалом лише від роялті – 12,7 млн грн. Крім цього, Кличко отримав 0,89 млн грн доходу від продажу рухомого майна (автівка) та 1,7 млн грн в якості подарунка в негрошовій формі від свого брата Володимира.

Фото: rozsliduvach.info Заступник Кличка Володимир Прокопів з дружиною Вірою

Заступник Кличка Володимир Прокопів, який в попередній каденції був секретарем Київради, останнім часом засвітився відразу у двох скандалах: журналісти знайшли у його родини велику кількість елітної нерухомості в столиці; а СБУ вручило посадовцю підозру в незаконному переправленні чоловіків за кордон. Проте чиновник пережив всі негаразди, в серпні вийшов під заставу, а в листопаді Кличко повернув його на посаду свого заступника.

Всі ці події суттєво вплинули на власні доходи Прокопіва в 25-му році: згідно декларації, в КМДА він отримав лише 180 тис. грн за рік. Але, на щастя, у чиновника і співголови фракції “ЄС” в Київраді є дружина, яка володіє двома фірмами. Віра Прокопів в минулому році отримала 192 тис грн зарплати в своїй фірмі, а також 3 млн грн доходу від підприємницької діяльності і майже 2 млн грн від продажу рухомого майна. Родина Прокопіва з початку повномасштабного вторгнення мешкає в Німеччині, вони живуть як біженці в безкоштовному житлі, а дружина чиновника за минулий рік задекларувала отримання грошової допомоги і зарплатню в центрі соціальних послуг, загалом 2,2 млн грн. В кінці минулого року Віра Прокопів придбала новенький атомобіль AUDI S6 SB E-TRON за 4,05 млн грн. Користується спортивним електрокаром преміум-класу саме Володимир Прокопів.

Фото: Любов Голуб’ятнікова Дмитро Загуменний

Пощастило з дружиною й іншому топ-чиновнику Кличка, який також в минулому році отримував підозри від правоохоронців, – Дмитру Загуменному. Керівник апарату КМДА задекларував в 25-му році лише 1,13 млн грн доходу. Але його дружина Ірина займається підприємницькою діяльністю і, крім зарплати, декларує також понад 6 млн грн доходів від своєї фірми (ймовірно мова іде про оборот підприємства). І саме дружина придбала торік дргу автівку в сімї, VOLVO C14 2022 року випуску за 630 тис. грн.

Нову автівку придбала також і дружина першого заступника Кличка Петра Пантелеєва. Згідно даних декларації, Ольга Пантелеєва рік тому купила AUDI Q7 2020 року за 2,15 млн грн. Вартість автівки співмірна з зарплатнею віце-мера за весь минулий рік – 2,27 млн грн. Але дружина чиновника в минулому році мала 613 тис. грн доходу у вигляді дивідендів від своєї фірми, а також продала за 1,68 млн грн рухоме майно, ймовірно попередню автівку родини, більш старої моделі.

Фото: facebook/Вячеслав Непоп Вячеслав Непоп

Ще два заступники Кличка здивували не новими придбаннями, а суттєвими грошовими статками, які вони декларують при чиновницькій зарплаті. Вже колишній перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, при офіційному доході в 1,49 млн грн придбав в минулому році державні облігації на понад 1 млн грн. А чинний заступник Вячеслав Непоп задекларував рекордну для чиновників КМДА кількість готівкових грошових коштів: спільно з дружиною вони зберігають 16,9 млн грн та 348 тис. доларів. Загалом це 31,8 млн в національній валюті.

Серед інших декларацій топ-посадовців КМДА увагу привертають два звіти з рекордними не придбаннями, а витратами на заставу в суді. Мова йде про вже екс-заступника Кличка Петра Оленича і колишнього директора КП “Інформаційний центр”, депутата Київради і голову земельної комісії Михайла Терентьєва. Обидва стали головними фігурантами в справі НАБУ про земельні махінації в КМДА і Київраді “Чисте місто”, і обидвох Віталій Кличко звільнив в березні минулого року. В лютому суд обрав їм запобіжний захід у вигляді позбавлення волі і, щоб вийти, вони сплатили багатомільйонні застави, неспівмірні з рівнем їх доходів.

Фото: politeka.net Терентьєв Михайло з дружиною Ольгою

Згідно декларації Михайла Терентьєва, його дружина Ольга в лютому минулого року взяла в борг 19,9 млн грн, саме такою була застава посадовця, підозрюваного в корупції. Позику родина отримала від ТОВ “Група компаній Сільгоспродукт”. Згідно даних інформаційної системи YouControl, керівник цієї компанії Юрій Бондарчук пов'язаний з ТОВ “Факторингова компанія “Паритет”” Євгена Богуславського. Богуславського називають корпоративним юристом, який здійснює купівлю об'єктів в інтересах інших осіб.

Петро Оленич, згідно його декларації, сплатив ВАКС заставу розміром 11,5 млн грн. Саме таку суму Оленич в минулому році позичив у Павла Демінського. Демінський з 2014 року є радником мера Віталія Кличка і бізнес-партнером брата мера Володимира Кличка, з яким був співзасновником кількох фірм.